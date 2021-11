Momentos de terror vivió una mujer que subió a un falso colectivo en la Av. Javier Prado cuando salía del centro financiero de San Isidro, a la altura del hotel Westin, para ir a su casa. Ella jamás imaginó que le robarían S/20 mil y la dejarían malherida.

Según contó la agraviada -quien mantuvo en reserva su identidad- a Canal N, ella decidió subirse al colectivo tras verificar que en el asiento del copiloto había una chica “bien vestida”, lo que le generó confianza. Sin embargo, su calvario iniciaría a la altura de la Av. Arequipa.

“Yo tomo el colectivo. Estaba una chica adelante, más o menos tendría unos 26 años, estaba muy arreglada y en la parte de la izquierda había un hombre. Yo me subo detrás de la chica y más o menos cuando doblan por la Av. Arequipa, la chica gira, saca una pistola y me dice ‘esto es un asalto’. Me dice palabras muy fuertes y yo intento bajar del vehículo y ella con la cacha de la pistola me rompe la nariz, me la abre a tal punto que tengo una herida abierta con puntos y me desvió el tabique. Me empezó a tirar puñetes, el hombre me agarró y en ese lapso subió otra persona que era un delincuente también”, detalló.

Subió a falso taxi colectivo, le rompieron la nariz y vaciaron S/20 mil de sus cuentas bancarias

Tras ser agredida, la víctima quedó en medio de los hombres que le quitaron su celular. Según narró el reportero, los ladrones se presentaron y le dijeron: ‘nosotros somos rateros y sicarios, pero como el mercado de sicarios ya está tomado, nosotros ahora solo robamos y si tu no colaboras te vamos a matar, te vamos a sacar las uñas con un alicate y vamos a cortar la cara’.

Añadió que la “más sangrienta” durante todo el asalto fue la mujer. “Ella fue la única que me pegaba. Yo estaba asustada porque había tres hombres, tenía miedo que me violen o me pase algo más. Ahí me aclararon ‘nadie te va a violar, tranquila. Solamente queremos tu plata y si no nos das tu plata acá te mueres, acá queda todo’”, precisó.

VACIARON SUS CUENTAS

En otro momento, la agraviada detalló cómo los sujetos vaciaron sus cuentas bancarias. “Yo tenía tarjeta de crédito y débito del BCP, tarjeta de crédito del BBVA y una tarjeta de débito del Scotiabank. Me vendaron los ojos con la mascarilla, yo estaba sangrando, no podía respirar ni ver lo que pasaba. Ellos me crearon cuentas a través de los aplicativos móviles, (además) estuvieron en línea con un hacker todo el tiempo y retiraron dinero del cajero BCP de la Av. Pezet (San Isidro)”.

Por lo que, pide a los funcionarios del BCP que por favor le brinden las imágenes de las cámaras de seguridad ya que la mujer bajó del taxi y retiró dinero.

En tanto, del banco BBVA los malhechores hicieron disposición de efectivo. “No hay prevención de fraudes en el banco porque dispusieron del efectivo. Solamente sacaron el dinero brindando el código y eso lo sacó otra persona que no estaba en el carro. Del total de todo que me han sacado entre transferencias y retiros son 20 mil soles”, aseveró.

Mientras que el Scotiabank bloqueó sus tarjetas. “Hicieron una transferencia del BCP al Scotiabank de S/1.400 y automáticamente el Scotiabank lo bloqueó”, aseguró.

La agraviada instó a la ciudadanía a no subir a colectivos y pidió a los bancos que la apoyen. “Yo más que nada he salido a hablar, estoy con mucho miedo, es porque he tenido que cubrir una operación quirúrgica de emergencia, encima el banco me va a cobrar los 20 mil soles. Yo quiero concientizar a la ciudadanía que no se suban a los colectivos y que los bancos me apoyen para que el seguro cubra eso”, puntualizó.

VIDEO RECOMENDADO

Desde este lunes 15 de noviembre, las personas de 45 años a más solo podrán abordar los buses interprovinciales, si cuentan con las dos dosis de vacuna. Bajo contexto, surge la siguiente interrogante: ¿cómo un ciudadano puede acreditar que cuenta con la inmunización completa contra el COVID-19? Aquí te lo contamos.