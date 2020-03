Niega sembrada

Shirley Arica negó que ella sea la responsable de las imágenes difundidas por el programa “Magaly TV: la firme”, donde se le ve con Jean Deza. “Solo te puedo decir que jamás dañaría a alguien que quiero”, dijo la ‘chata’, que estaría embobada.

Shirley Arica rompe su silencio sobre ampay con Jean Deza: “Nadie perjudica ni obliga a nadie”. (Foto: Instagram)

‘Milechi’ encorazonada

Milett Figueroa vive su vida enamorada, pero de su pasión: la actuación. La ‘exguerrera’ está de grabación en grabación, dejando todo de sí para que el público se deleite con sus virtudes.

Todo un ganador

No sabemos cuál es el secreto del cómico Edwin Sierra, quien ahora está enamoradísimo de Pilar Gasca, una modelo que está 20 puntos. Parece que por fín el ‘chato’ olvidó el acento colombiano.

‘Vivi’ no suelta a Sheyla

Duelo de gringas. Viviana Rivasplata, que fuese pareja del pelotero Roberto Martínez por varios años, volvió a manifestarse respecto a las cirugías que Sheyla Rojas se habría hecho en varias parte del cuerpo y cara.

“Es regia, pero yo tengo 42 años y no tengo rellenos ni botox, porque no me agrada. Quiero estar contento con lo que Dios me dio. Quiéranse y ámense como son. No todo es físico y apariencia”, dijo la ‘rubilinda’ sobre ‘Shey Shey’.

No se concreta conversación con Viviana Rivas Plata y Gisela Valcárcel