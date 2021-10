La exporrista Shirley Cherres pudo haber ganado medio millón de soles en una sola noche. Sí, así como lo lee. ¿Qué tenía que hacer para ganar esa ingente cantidad de dinero en tan poco tiempo? Pasar la noche con un hombre de negocios. ¿Qué decisión tomó la rubia?

“Hace poco, dijo a El Popular, me ofrecieron medio millón de dólares por una noche. Un tipo que me dijo que era empresario me escribió, pero lo rechacé”, aseguró la considerada una de las reinas del OnlyFans en el Perú.

La tentadora oferta habría hecho tambalear los principios morales y éticos de más de una persona, pero Shirley Cherres aseguró que tiene valores sólidos por lo que jamás habría aceptado esa propuesta.

“Gracias a Dios tengo mi trabajo, ya empezaron a reactivarse los shows en vivo, no necesito de dinero sucio para vivir, sé cómo ganármelo limpiamente, así es y será toda la vida”, sentenció.

Por otro lado, Cherres también se pronunció sobre el caso de Melissa Paredes y el ‘Gato’ Cuba. Dijo lamentar lo que esa pareja, que era una de sus favoritas, está viviendo.

“Un matrimonio que parecía estable, ¿voy a tirarlo? No, yo particularmente no, porque aquí quien falla es el que está casado, porque la otra persona puede ser soltera. Lamento mucho enterarme de esto, eran una de mis parejas favoritas”, expresó.