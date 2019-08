Shirley Cherres sobre aventura con medallista de Lima 2019: "Me lo comí y nadie me quita lo bailado" | VER VIDEO

Lo contó todo. La exporrista de Sport Boys, Shirley Cherres, volvió a las pantallas de espectáculos luego de que confesara que tuvo un 'choque y fuga' con un futbolista Mauro Lainez de la selección sub 23 de México durante los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

La exporrista recibió una serie de críticas por haber contado su 'aventura' con un hombre casado y con una pequeña hija. Sin embargo, Cherres, contó y publicó lo mensajes que Mauro Lainez le envió a través de Instagram y le confirmó que era soltero.

"El me cambiaba rápidamente de conversación", indicó Cherres. Asimismo, la exporrista le envió un duro mensaje a Mauro Laínez, aprovechando las cámaras de televisión que la asechaban en ese momento. "Hay mejores. Yo disfruté, no me voy a quejar de eso", dijo.

Pero eso no fue todo, ya que Shirley Cherres agregó: "Si tú me querías agarrar de segundo plato, yo te agarré de postre, me lo comí, me lo disfruté y punto, nadie me quita lo bailado", sentenció.