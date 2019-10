Shirley Cherres echará a todos los peloteros, Quina se vacila en la U y Rosangela no expone a su novio en el VAR Bocón

El 'boliche' se quedó misio

‘Ale’ Hohberg y Junior Morales enfrentaron a Henry Vaca y César Huamantica en teqball, tras los entrenamientos de la ‘U’. La primera pareja ganó el duelo y celebró el doble, ya que también se llevó una jugosa apuesta. ¡Esa es!

Echará a toditos

Shirley Cherres estará hoy en ‘El Valor de la Verdad’ y hablará sobre toditos, desde futbolistas, chicos reality, hasta políticos. Por ahí dicen que también contará historias sobre la ‘Foquita’ Farfán. Ayayayyy...

¿'Chica selfie' está soltera?

Hace mucho tiempo que la bella Rosángela Espinoza, quien fue vinculada con el ‘Chato’ Cueva, no pone fotos con su novio, por lo que varios pensaron que ya estaba solterita. Sin embargo, la ‘chica selfie’ salió al frente y dejó claro que aún tiene enamorado, solo que no quiere exponerlo, porque a él no le gusta la TV. ¿Será cierto?

Adiós, adiós, que te vaya bien...

Tras ver a Said Palao ‘chapando’ con otra chica, Macarena Vélez, quien fue vinculada al exceleste Diego Chávarry, le puso punto final a su historia. “No gastes tu energía en cosas que no suman”, dijo.

El gato volador

Nelinho Quina y Gary Correa demostraron sus pasos de baile con música del recuerdo. Los peloteros armaron la chacota en los vestuarios tras los entrenamientos cremas.

Ivanita sufre en Italia

Ivana Yturbe, ex de la ‘Foquita’, estaba de lo más feliz en Italia y a punto de ganar el Miss Progress International, representando al Perú. Sin embargo, tuvo una descompensación y fue llevada de emergencia al hospital, por lo que quedó fuera del evento.