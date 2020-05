La declaración del estado de emergencia por el Covid-19 coincidió durante los primeros meses de la relación sentimental entre Shirley Arica y Jean Deza. Tras más de 50 días de cuarentena, la modelo señala lo difícil que fue llevar su relación sin poder ver al futbolista; sin embargo, aclara que el compromiso se ha fortalecido en el tiempo.

“Es bastante complicado tener una relación a distancia, a pesar de estar tan cerca porque vivimos en el mismo distrito, pero no podemos vernos por las normas que ha establecido el gobierno. No queda otra”, dijo la la ex chica reality a Trome.

La modelos también puso fin a los rumores que señalaban una posible visita a a residencia del jugador de Alianza Lima, incumpliendo las normas de distanciamiento social.

“La gente está loca, nada que ver, eso es mentira. Cada uno está en su casa. Entre broma y broma nos hemos dicho que nos vamos a ver en el 2021 (risas)”, agregó.

