La cuarta temporada de Shingeki no Kyojin se estrenó el pasado domingo con una gran victoria de Marley, pero se sabe que aún la pelea aún no ha terminado, ya que sus rivales posiblemente preparan un contraataque. Entérate cuándo, a qué hora y dónde ver el segundo episodio de la temporada 4 de Attack on Titan.

El nuevo episodio se estrenará el lunes 14 de diciembre, pero en Latinoamérica se podrá ver desde este domingo 13 de diciembre. El capítulo se llamara “Tren de medianoche” y podría tener algo que ver con el tren blindado que Gabi detuvo con unas granadas.

Horarios para ver el nuevo episodio

Japón: 12:10 am por NHK (lunes 14 de diciembre)

México: 2:45 pm por Crunchyroll y Funimation

Perú y Colombia: 3:45 pm por Crunchyroll

Argentina y Chile: 5:45 pm por Crunchyroll

España: 5:00 pm por Selecta Vision

Estados Unidos: 3:45 pm por Funimation

Para ver el episodio 2 de la temporada 4 de Shingeki no Kyojin en Crunchyroll se debes hacer clic en el siguiente enlace

¿QUÉ SUCEDERÁ EN “ATTACK ON TITAN 4X02”?

El primer episodio de la temporada final de “Attack on Titan” termina con los marleanos celebrando el final de la guerra. Pero obviamente esto recién empieza. ¿Qué pasará en el siguiente episodio de “Shingeki no Kyojin”? ¿Quién se quedará con el poder del Titán Acorazado? ¿Quién es el hombre misterioso que aparece al final? ¿Aparecerán Eren y el resto?

Por lo visto en el tráiler de ‘Midnight Train’ (4x02), el ejecito de Marley ya se dio cuenta que los titanes no son invencibles, pero los guerreros saborean una efímera victoria antes de regresar a su hogar.

De acuerdo a un adelanto, “Se explicará la situación que se vive del otro lado del mar, en el núcleo de los adversarios de quienes habitan el interior de las Murallas. Asimismo, Zeke intervendrá en los asuntos políticos de Marley. Además, se revelarán las secuelas que le dejó su derrota en la batalla de Shinganshina y sus intenciones de ‘terminar con lo que comenzó hace años su padre, Grisha Jaeger’”.