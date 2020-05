En la reciente edición de “Estás en Todas”, Sheyla Rojas no pudo evitar quebrarse al hablar de las críticas que recibe constantemente por su apariencia física.

Minutos antes de que finalice el programa, la producción presentó una nota dedicada a Sheyla Rojas por el Día de la Madre. "Qué lindo ver esas imágenes. Me encanta ver las fotos de mi hijo...no hay nada más bonito que ver su sonrisa hermosa, el niño tan bueno y noble que es”, dijo conmovida la conductora de televisión.

Sheyla también aclaró que desde hace un tiempo ha optado por mantener a su pequeño hijo fuera de la exposición mediática para protegerlo.

“He optado por cuidar esa parte tan valiosa de mi vida, tan privada, no la expongo. Muchos me piden que comparta fotos con mi hijo, pero esa parte mía fue tan tocada en algún momento que me hizo aprender a valorarla y cuidarla de tal forma que la tengo en una bola de cristal. Solo mi familia y la gente que realmente me conoce sabe las cosas que yo realmente hago por mi hijo, para mi hijo”, señaló con la voz entrecortada.

La conductora de “Estás en Todas” aseguró que a ella no la define la ropa que usa, “ni los errores del pasado”, “ni lo que otras personas puedan decir”. “Lo único que te define es tu conciencia y las cosas que uno realmente hace”, agregó la figura de América Televisión.

Al borde del llanto, Sheyla Rojas sostuvo que la juzgan hasta por el color de su cabello, “pero que no se han tomado ni un segundo para conocerla”.

“Yo trato de no hacer caso, a mí siempre me ven sonriendo, contenta, ese es mi trabajo, yo decidí trabajar en esto y yo también decido hasta qué punto darme a conocer”, dijo Sheyla Rojas, al mismo tiempo que aseguró que asume las críticas. “Me dijeron en algún momento gallina, y sí, soy una gallina porque tengo los huevos bien puestos... como me dijo mi mamá”, finalizó.

Sheyla Rojas rompe en llanto por críticas en su contra

VIDEO RECOMENDADO

Yidda y Julian Zucchi hablan sobre la película “Sí, mi amor”

Yidda y Julian Zucchi hablan sobre la película "Sí, mi amor"