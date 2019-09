Sheyla Rojas se defiende y asegura que no es una mujer interesada | FOTOS Y VIDEO

¡Aclara las dudas! Sheyla Rojas, conductora de "Estas en todas", rompió su silencio y aseguró que está cansada de las especulaciones sobre su vida privada y confirmó el fin de su relación con el millonario Fidelio Cavalli.

“De hecho que estoy soltera. ¿Si paro viajando? Sí. Trato de hacer mi vida lo más normal posible, sé que estoy expuesta a muchas cosas, pero bueno, lo tomo de la mejor manera. Soy consciente de lo que hago y no tengo que dar explicaciones a nadie”, manifestó Sheyla Rojas al diario Trome.

Asimismo, la presentadora también aclaró que no es una mujer interesada y que todo lo que ha conseguido en la vida le ha costado sudor y lágrimas.

“Sé lo que soy y lo que he conseguido fue por mi esfuerzo. Nunca necesité de nadie, soy una mujer que trabaja y que aspira a mucho más”, precisó.

“No me conformo y si en algún momento me vuelvo a enamorar, me gustaría que sea de alguien a quien admire”, añadió Rojas, dejando en claro que no le cierra las puertas al amor.

Finalmente, la conductora reflexionó sobre su posición como persona mediática y la exposición que tiene su vida privada. Dijo que ella no tendría que aclarar ni desmentir los rumores sobre su vida privada.

“A veces dicen muchas cosas que no son, no tengo por qué hablar de mi vida privada. En este medio estamos expuestos a muchas especulaciones y a que creen muchas historias que no son. No tengo por qué aclarar o desmentir (sobre sus relaciones amorosas)”, puntualizó al citado medio.