El deseo de la ‘Chata’

Vanessa Terkes no quiere saber nada de los rumores sobre una relación entre su ex George Forsyth y Claudia Serpa, y le desea lo mejor. “Que sean todos felices”, dijo la ‘chata’, quien no quiere polémicas.

El secretito de Aída...

Aída Martínez criticó a las chicas que juran no usar Photoshop en las fotos y enseñó cómo es que hacen para lucir figuritas. “Meto la panza y miren mi cinturita. Es chiquita”, contó.

Sheyla rompe miradas

Sheyla Rojas luce su nuevo ‘arreglito’ en redes sociales y más de un ‘sapo’ se rompe el ojo mirando las fotos de la rubia, quien jura y rejura que el cambio de su apariencia es porque comió mucho en sus viajes. Lo cierto es que sus seguidores están felices y le desean lo mejor en la televisión.

Ansiosa por convivir

Xoana Gonzales ya olvidó a Rodrigo Valle y está ansiosa por empezar una vida junto a su actual pareja. La modelo vive actualmente en Argentina.

Mensaje de amor

Pamela López envió un mensaje de amor a Christian Cueva antes de que el pelotero se uniera a los trabajos del Santos FC. “Dios y nosotros conocemos la mejor versión de ti. Hasta pronto, compañero... TE AMO”, escribió la esposa de ‘Aladino’ en Instagram.