Es la nueva “retoquitos”. Sheyla Rojas visitó el programa “América Hoy”. Ahí fue sometida a las preguntas de mito o verdad por las conductoras Ethel Pozo y Janet Barboza y contó que ha gastado en cirugías alrededor de 100 mil soles.

“¿Es mito o verdad que invertiste más de 100 mil soles en tu cuerpo de sirena?”, le consultóEthel. Sheyla Rojas respondió con un “verdad”, sin embargo, al volver del corte comercial aseguró que es un mito porque piensa gastar todavía más dinero.

“Mito porque aún sigue abierto el crédito”, agregó la exconductora desatando la risa de todos en el set de ‘América Hoy’.

“Lo que diga mi doctor, yo me lo hago, si él me dice que me haga tal cosa, yo estoy ahí en primera hora”, señaló. Luego Giselo la cuestionó, pero la modelo le respondió fuertemente.

“A mí tú no me vas a decir nada Edson Dávila porque tú lo que tienes en la parte de las pompas es aceite de avión”, señaló riéndose.

