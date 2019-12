Sheyla Rojas hace poco viajó a Europa, y según informaron en el programa “Magaly TV: La Firme”, habría ido al encuentro del futbolista del Inter de Milan, Valentino Lázaro, de 23 años. En una reciente entrevista con el diario Trome, la conductora de “Estás en todas” habló sobre tema y aseguró estar soltera.

“Hay personas que crean historias de mí que no son verdad y las hacen creer a las demás. No sé cuál es el fundamento. Un like (en una foto) no dice nada, hay que tener cuidado. Yo estoy soltera y no tengo que darle explicaciones a nadie”, contó

En otro momento, Sheyla se refirió a las críticas que recibe por sus constantes cambios en su apariencia. “Los hombres creen que diciéndote ‘chica plástica’ -porque te operaste- te hacen sentir mal. A mí me encanta hacerme mis arreglitos, me gusta como estoy ahora y eso hay que lucirlo”, dijo.

La compañera de “Choca” Mandros no quiso ahondar en el tema de Antonio Pavón, padre de su hijo, quien cuestionó públicamente su labor como madre. “A veces uno conversa con él y le entra por un oído y le sale por el otro”, sostuvo la modelo.

Respecto a su contrato con América Televisión, Sheyla Rojas contó que se vienen muchas sorpresas y que sus fanáticos podrán seguir viéndola por la pantalla chicas.

“Se vienen muchas sorpresas, pero creo que hay Sheyla para rato en la televisión. De verdad que me sorprendí de cerrar este año con propuestas que ni yo me imaginaba”, agregó.