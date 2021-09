Sheyla Roja estuvo en el programa ‘América Hoy’ como invitada especial para contar como va su nueva vida en México y también sobre los lugares donde ha viajada, pero sufrió un percance al soltar una lisura.

Mientras el programa presentaba un reportaje sobre las chicas de la farándula, Sheyla Rojas no se dio cuenta que seguía enlazada.

“No me voy a meter ni cagan***, no, no me voy a meter”, dijo la modelo. Al parecer la producción le pidió a Sheyla Rojas entrar a la piscina de su casa pero ella no quiso hacerlo.

