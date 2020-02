‘Shey’ sigue de cacería

Sheyla Rojas compartió un video en el que etiquetaba a un misterioso galán apodado ‘No Limits Paris’. Parece que es su nueva víctima. Perdón, su nueva pareja, con el que anda de viaje y paseo. Provecho, gringa.

Jura que Deza fue pura agua

Olinda Castañeda habló de Jean Deza y aseguró que no probó gota de alcohol en su ‘cumple’. “(Jean) estaba tomando energizante. No lo vi tomando (alcohol). Estaba preocupado porque decía que ya había sido ‘ampayado’, que ya no quería que se repitiera”, reveló. ¿Le creemos?

¿Cómo lo haces?

Mónica Sánchez acaba de cumplir 50 añitos, pero la verdad, parece de menos. Ahora le dicen la ‘Tía polystel’, porque se mantiene joven aunque pasen los años. ¡Jaaaaaaaa!

‘Zancudito’ quiere golear

Christopher Olivares, delantero de Sporting Cristal, quiere olvidar los ‘ampays’ por un rato y dedicarse a lo que mejor sabe hacer: meter golazos. Pero ahora en esta cancha.

A la Klug no le gusta el bicho

Melissa Klug pasa unas buenas vacaciones en Europa al lado de sus hijos; sin embargo, cuentan que la ‘Blanca de Chucuito’ está palteadaza por el coronavirus y toma sus precauciones. ¡Buena!

Una reconstrucción

La ahora conductora de TV, Janet Barboza, contó las cirugías que se realizó: “Me he hecho la rinoplastía, me he quitado implantes y me los he levantado un poquito, me han hecho injerto de grasita acá (pompis) y me he aspirado las caderas tres veces”. Casi nada.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR