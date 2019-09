Shawn Mendes explica por qué no habla sobre su relación con Camila Cabello | VIDEO

Camila Cabello y Shawn Mendes son la pareja del momento. Sin embargo, ninguno de los dos ha dado información sobre su relación y sobre su futuro, pese a que han sido vistos juntos en más de una oportunidad.

En un Meet and Greet que sostuvo Shawn Mendes con sus fanáticos, una seguidora le preguntó por si está enamorado o no. "Has dicho que nunca has estado enamorado. ¿Ha cambiado eso recientemente?", preguntó.

A lo que Mendes afirmó porqué no puede hablar abiertamente de su relación. "Honestamente, quiero decir que deseo hablar con ustedes sobre estas cosas, pero no soy solo yo en la relación. Hay otra persona involucrada y no puedo decir las cosas que siente. No soy solo yo quien decide", comentó el cantante canadiense.

Ante la respuestas, el resto de sus seguidoras y gente de producción empezaron a reírse sobre la respuesta evasiva del cantante. Luego evitó la respuestas sobre su romance.

Según lo que dijo Shawn Mendes, es Camila Cabello quien no quiere que se hable sobre su romance pese a la sensual presentación que tuvieron en los MTV VMAs 2019, donde todos se quedaron esperando un beso al final.

Honestly, I wanna say I wanna talk to you guys about this stuff but its not just me in the relationship! Theres another peron involved. I cant say things that I feel... Its not just me deciding you know?#ShawnMendesTheTourUncasville pic.twitter.com/xyqP0I3r6h

— Shawn Mendes Updates (@TrackingSM) August 31, 2019