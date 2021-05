La firma española Cocolebrel, fundada por la empresaria Paula López, lanzó el vestido de tul de Carrie Bradshow, interpretado por la actriz Sarah Jessica Parker, en la afamada serie ‘Sex and the City’ o ‘Sexo en la Ciudad’. Su amor por la serie la llevó a confeccionar el vestido con el que las fanáticas de este espacio televisivo soñaron ponerse durante años.

“Siempre quise hacer este vestido, (Sarah Jessica Parker) es una mujer, para mí, de las más estilosas del mundo. Se ponga lo que se ponga es brutal. Carrie siempre me ha inspirado, y no encontraba la manera, hasta 2021 que he podido al fin hacerle este homenaje en forma de vestido”, contó Paula López a la revista Elle.

“Eso sí, le di mi toque, con algunas modificaciones para que siente bien a todos los tipos de cuerpo y una cremallera flúor para darle el toque azul”, añadió la empresaria que también se considera fans de la serie.

La prenda en la parte superior está confeccionada con algodón orgánico. Mietras que la parte de abajo está hecha con varias capas de tu grueso. Sin duda, Paula López sabe que conquistará a las fans de la serie y a las que no lo son también porque da a sus teñidas un toque divertido y personalizado.

Todas recordamos que el opening de Sexo en la Ciudad, que se estrenó en 1998 por HBO, Carrie Bradshow sale con el vestido de tul caminando por la calle, regia y decida. Además, en la película aparece bailando con él en uno de los momentos más divertidos de la cinta estrenada el 2008 y que tuvo su secuela el 2010.

VIDEO RECOMENDADO

La tendencia "de cintura para arriba, formal, de cintura para abajo, casual" surgida a raíz de las videoconferencias no es la única manera en la que la pandemia ha cambiado la moda.