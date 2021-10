Los periodistas de Argentina, sobre todo los de espectáculos y deportivos, andan muy ocupados en descifrar el explosivo y enigmático mensaje que publicó Wanda Nara en sus redes sociales. ¿Será que Mauro Icardi sacó los pies del plato y le fue infiel?

No son pocos en Argentina que piensan que esta crisis familiar se debe a un caso de infidelidad. Verdad o no, lo cierto es que las cosas entre Mauro Icardi y Wanda Nara no andan bien, pues esta última lo dejó de seguir en las redes.

Además, dejó este furioso mensaje dirigido a una tercera persona. “Otra familia más que te cargaste por zorra”, escribió Wanda en su cuenta de Instagram, abonando así el rumor de que ella y el futbolista del PSG están inmersos en un conflicto amoroso.

¿Quién sería esa tercera persona? En Argentina se menciona con mucha insistencia el nombre de la ‘China’ Suárez, de viaje en Europa y recientemente separada del actor Benjamín Vicuña.

"Icardi":

Por los comentarios sobre la publicación de Wanda Nara en Instagram pic.twitter.com/CZX1rDxq3F — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 16, 2021