¡Los recuerda bien! Selena Gomez envía mensaje a fans mientras trabaja en nueva música | VIDEOS

A través de su cuenta de Instagram, Selena Gomez publicó unas historias en las que aparece en un estudio. Esto confirmaría que la cantante prepara nueva música, aunque aún se desconocen los detalles.

Lo que sí no olvida Selena es el cariño de sus fans, por lo que les dejó un mensaje en una de sus publicaciones, asegurando que está atenta a los comentarios que le envían.

"Para que lo sepan, leo sus comentarios y estoy trabajando en ello", escribió la cantante en una de sus historias.

Just so you know, I see your comments and Im working on it... | Selena Gomez via Instagram Stories

Para que lo sepas, veo tus comentarios y estoy trabajando en ello... | @selenagomez Instagram Stories pic.twitter.com/CAsDHDFIdX

— Selena Gomez News (@_selenagomezecu) August 29, 2019