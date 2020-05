En la selección peruana, el técnico Ricardo Gareca lanzó su lista de convocados para el mundial de Rusia 2018 y dejó fuera a Claudio Pizarro, lo cual desató una serie de críticas para el ‘Tigre’ ya que -hasta ese momento- no se contaba con la presencia de Paolo Guerrero por su sanción en el TAS.

“No lo llamé porque así se dio la coyuntura. No por algo en particular o porque yo tenga algo en contra de él ni mucho menos, al contrario, tengo un gran respeto por él. No solamente como jugador sino como persona”, declaró el ‘Tigre’ en radio Ovación.

Asimismo, Ricardo Gareca contó que existió una mala interpretación con Claudio Pizarro , pues él nunca ha tenido problemas con algún jugador: “No lo he tenido y menos quisiera tenerlo con él”, agregó el DT argentino.

Finalmente, Gareca señaló que si bien Claudio Pizarro reunió varios méritos para ser llamado a la cita mundialista, él tomó una decisión la cual fue no llevarlo. “Por ahí a lo mejor acumuló mucho más que méritos para estar en un Mundial, pero me toca tomar decisiones y la decisión que tomé fue esa”, culminó.

Ricardo Gareca y Paolo Guerrero en campaña por Lambayeque. (Facebook)