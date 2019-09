Instagram viral | Mia Khalifa desata polémica por atrevida acción en vestuarios de exclub de André Carrillo | VIDEO

Mia Khalifa, famosa exactriz del cine para adultos ha generado más de una controversia tras una reciente publicación en Instagram vistiendo los colores del club de la Premier League, West Ham United. La reconocida pornstar es ahora criticada por tomarse una foto en el vestuario del Watford, exclub de André Carrillo, portando los colores la camiseta del elenco de las 'avispas'.

"Déjenme vivir y disfrutar un poco de la Premier League, West Ham no estaba jugando el domingo", señaló la todavía aficionada al exequipo de Nolberto Solano.

La actriz libanesa vivió de cerca el empate 2-2 entre Watford y Arsenal, pero no imaginó que esta "sacada de vuelta a "The Hammers" le traería tantos problemas. ¿Mia Khalifa volverá a posar con alguna otra camiseta que no sea la del club que dice ser hincha?

