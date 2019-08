Selección peruana | Christian Cueva reaparece en redes sociales junto a su hija prematura en Trujillo | FOTO

El volante de la selección peruana, Christian Cueva, tuvo que dejar una vez más su club Santos FC debido a una urgencia familiar en su natal Trujillo. El popular 'Aladino' reapareció en las redes sociales esta semana junto a su hija prematura que aún permanece internada.

La esposa del futbolista, Pamela López, publica constantemente en sus redes sociales sobre cómo va el estado de su pequeña Gianna Pamela Cueva y esta vez conmovió a todos sus seguidores cuando subió un emotivo video junto a su padre, Christian.

"El amor no tiene precio. Dios tiene el control ¡Los amo! Gianna Pamela mi guerrera", escribió la esposa del jugador en su cuenta de Instagram. Cabe mencionar que Christian Cueva no la pasa bien en Santos FC ya que en los últimos partidos no ha sido convocado por Jorge Sampaoli.

Además, en las últimas horas, el presidente de Santos reveló que el volante de la selección peruana no seguirá más en el cuadro brasileño debido a la gran cantidad de extranjeros en el club, asimismo, hay varias ofertas por 'Aladino' según informaron desde Santos.

Más noticias en otros medios

Conoce a los nadadores peruanos de los juegos Parapanamericanos 2019

¿Universitario de Deportes dejará el Monumental para mudarse al ‘Lolo’ Fernandez?