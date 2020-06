Uno de los momentos más recordados en los inicios de la era Ricardo Gareca al mando de la selección peruana fue la Copa América del 2015, duelo en el que Carlos Zambrano fue expulsado ante Chile en la semifinal. Meses después de aquel momento, el ‘Kaiser’ no fue considerado por el ‘Tigre’ durante más de dos años, hasta que hizo su regreso a la ‘Bicolor’ con una convocatoria clave: la Copa América 2019 en Brasil.

Carlos Zambrano habló sobre su relación con el técnico de la selección peruana e indicó que “Ricardo nunca me dio la espalda, siempre me ha apoyado. Él mismo me contó sus historias en el futbol, que fueron peores que las mías y lo entiende. Confía mucho en nosotros y siempre nos pone arriba", señaló para Radio Capital.

Recordemos que Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana, retornará a Argentina el próximo sábado 06 de junio en un vuelo humanitario luego de estar separado de su familia por más de 70 días. El técnico de la ‘Bicolor’ retornará a nuestro país próximamente para iniciar con los trabajos de cara al inicio de las Eliminatorias en setiembre.

De otro lado, el ‘Kaiser’ habló sobre el estilo de juego en Argentina: “El fútbol acá es muy intenso, igual que en Europa, pero en Argentina meten un poco más. El árbitro permite golpear más, más contacto, más roce, y en Europa no tanto”, indicó.

