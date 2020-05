A inicios de año Carlos Caceda estuvo a punto de concretar su segunda experiencia en el fútbol del exterior. Así lo confirmo el propio guardameta nacional, quien señaló que tuvo hasta dos ofertas del balompie extranjero, las cuales no se concretaron porque ya tenía un acuerdo de palabra con FBC Melgar.

“Tuve una oferta del Bolívar y una de la MLS, pero ya había quedado con Melgar de palabra y ellos siempre me dieron siempre la confianza, por ello opté por quedarme”, afirmó en dialogo con ESPN.

Caceda también aclaró el tema de su salida de Universitario de Deportes, señalando que todo pasó más por un tema dirigencial, a pesar de que el comando técnico quería seguir contado con él.

“Todo el mundo sabe que soy hincha de la 'U', es un equipo que me dio todo pero en el 2017 el profe quiso que yo me quede pero al dirigencia no me quería. Yo siempre tuve las ganas de estar ahí pero si no tienes el respaldo no re puedes quedar porque el contrato no te lo puedes hacer solo. No fue por un tema económico, porque se decía que me fui por la plata pero la verdad es que la dirigencia nunca me llamó.”, zanjó.

