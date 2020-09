Mientras se continúa esperando que se determine la fecha para el inicio del pago del Segundo Bono Universal Familiar de 760 soles, anunciado por el Gobierno para septiembre, son muchos los ciudadanos que desean saber si fueron incluidos en la nueva lista de beneficiarios.

Si bien, el total de hogares que recibirá este apoyo económico, que llegará a 8.6 millones, incluye a las familias que cobraron todos los bonos anteriores (“Yo me quedo en casa”, Bono Independiente, Bono rural y Bono Familiar Universal), la gente está a la expectativa por conocer cuándo y quiénes integrarán el padrón. Pero ¿qué pasa con aquellos que tienen su DNI en trámite y no saben cuál es su fecha de emisión? No te preocupes, que a continuación absolvemos esta duda.

Consultar por el bono universal

Si eres una de las personas que no cuenta con la fecha de emisión de su DNI porque está en trámite, te contamos que existe una forma para que puedas saber y consultar si serás uno de los beneficiarios del Segundo Bono Universal Familiar. El portal del bono señala que deberás comunicarte con el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC) a través del correo consultas@reniec.gob.pe para que te indiquen la fecha de emisión de tu DNI. Ora forma de hacerlo es a través de las redes sociales oficiales de dicha entidad; para ello, deberás remitir por el chat del Facebook de la RENIEC: https://www.facebook.com/RENIECPERU/ adjuntado una foto del DNI y otra con el rostro del beneficiario.

Cómo cobrar el Bono Universal de 760

Sólo deberás consultar en la plataforma https://bonouniversalfamiliar.pe/ colocando tu número de DNI y fecha de emisión de tu documento de identidad. Si no eres beneficiario, intenta con los DNI de los demás integrantes de tu hogar.

En esa plataforma también se informará a cada hogar beneficiario la modalidad de pago que le corresponde y los pasos que debe seguir para realizar el cobro. Asimismo, podrás conocer la entidad del Estado encargada del pago de tu subsidio monetario, así como las plataformas de consulta correspondientes.

Qué hacer si me corresponde el bono

Si resultaste ser uno de los beneficiarios, identifica la modalidad de pago y entidad financiera que te asignaron y sigue los pasos que te indican. Recuerda que si sales de casa para realizar el cobro debes llevar tu DNI y protegerte con el uso de mascarillas. Además, de guardar la distancia mínima de dos metros entre las personas y acudir solo para evitar contagios.

