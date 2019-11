Red Bull Batalla de los Gallos | Aczino confirmó que elegirá a Wos en primera | VIDEO

Ya se vive la Red Bull Batalla de los Gallos Final Internacional Madrid 2019, los protagonistas llegaron a España con días de anticipación y fueron entrevistados por Serko Fu en el canal oficial de Red Bull TV. Grande fue la sorpresa al escuchar como Aczino confirmó que elegirá a Wos en primera si la suerte le permite elegir contrincante.

Las batallas entre Aczino vs. Wos se han vuelto un clásico, definieron las dos últimas ediciones de Red Bull Batalla de los Gallos Internacional, y ahora en España puede pasar de nuevo. Rivalidad entre el MC mexicano con el argentino viene de tiempo y eso lo sabe bien ‘Mau’.

Video YouTube | Red Bull TV

‘Los locales son los que siempre se quieren evitar, he tenido malas experiencias con los locales varias veces, de enfrentar me gustaría que me retaran, pero sino lo que tengo que hacer es ir por Wos, si yo tengo la oportunidad de agarrar al Wos y no lo hago la gente me va a chillar. Es como una obligación con la historia, como que eso me va a hacer llegar con más fuerza o me voy con el todo y nada’, aseguró Aczino durante una entrevista donde estuvo acompañado de Jaze, Yartzi y Franco.

Ante esto Wos no se quedó callado, si bien aseguró que la presión en esta edición de Red Bull Batalla de los Gallos es de Aczino, el ‘Wachín’ aseguró sentirse preparado para lo que venga este sábado 30 de noviembre en el WiZink Center de Madrid.

Video | RBBDLG Final Internacional 2017 - México

Video | RBBDLG Final Internacional 2018 - Argentina

‘Si bueno, él tiene que hacerlo, después de que habla todo el tiempo lo tiene que hacer. Yo no hablo demasiado vamos a ver lo que pasa ahí, hay muchos competidores que rapean muy bien y que de hecho no conozco. Las batallas se pueden dar contra cualquiera, pero este es un clásico y estaría bueno. Veremos como se dan los cruces, estoy listo para cualquiera. Con ‘Mau’ sería una buena batalla, pero más me gustaría evitar a mi compañero de argentina (Trueno)’, comentó Wos.

