El cantante colombiana Sebastián Yatra, reciente nominado al premio Grammy, confesó que, pese a que le parecía una canción “muy bacán”, rechazó darle su voz al exitoso tema “Tusa”, de Karol G y Nicki Minaj.

“Por ejemplo, grabé ‘Tusa’ hace un año. Me pareció muy bacana, pero no era para mí. La escuché después con Karol G y Nicki Minaj y ya me pareció un hit increíble”, reveló el intérprete de “Un año” y “Runaway” a EFE.

NUEVOS TRABAJOS

A lo largo de sus seis años de trayectoria, Sebastián Yatra ha colaborado con artistas de la talla de Tini Stoessel, Daddy Yankee, los Jonas Brothers, Natti Natasha, Reik, David Bisbal, Juanes, Carlos Vives, Ñejo o recientemente los ídolos del K-Pop Monsta X.

“Somos bien arriesgados y nos atrevemos con muchas cosas, aunque siempre cuidando las letras, con respeto por los demás. Hoy en día cualquier carrera requiere esfuerzo y compromiso y es imposible ser el número 1 siempre”, contó.

A la espera de que Shakira acepte su invitación a trabajar juntos, en la recámara guarda otro dueto que promete ser espectacular, el que aún debe estrenar con Ricky Martin en una balada cuyo título “empieza por 'F'”.

“Ricky es de esas personas que hacen sentir su energía al llegar a un set. Contagia sonrisas y se dirige a la gente por su nombre. Se preocupa por los demás y es perfecto en su manera de grabar. Además, la canción tiene realmente algo muy especial y el vídeo les va a volar la cabeza”, precisó Yatra.

SU RELACIÓN

Yatra, quien nació en Medellín (Colombia), responde honesto a las preguntas sobre su relación con la argentina Tini Stoessel, con quien ha compartido escenarios.

“Hemos aprendido a convivir con el hecho de que somos pareja y a la vez colegas. Sobre la tarima estamos viviendo algo muy íntimo, pero a la vez público. Para nosotros es muy natural, nos entendemos y complementamos”, afirmó.

SU PERSPECTIVA SOBRE EL REGUETÓN

Pronto se cumplirá un año del lanzamiento de su último álbum, “Fantasía” (2019), que le devolvió al terreno de las baladas. “La gente parecía que se había olvidado de ellas y de sus letras, pero con el disco logramos que les volvieran a dar importancia, como al reguetón”, cuenta orgulloso.

Sobre el estatus que este género tiene en las galas de premios, Sebastián Yatra coincide en parte con las críticas de su colega de profesión Maluma, quien se quejó por la falta de nominaciones en los últimos Latin Grammys.

“Creo que (al reguetón) le falta todavía integrarse. Hay muchos cantantes y compositores del género urbano, o gente joven, que no están registrados para votar en la Academia Latina de la Grabación. Y quienes votan son una generación más arriba. Hay que equilibrar eso y darle importancia a cada género, mirando el impacto de las canciones”, señaló.