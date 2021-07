El nuevo conductor de Cuarto Poder, Sebastián Salazar, contó en el programa ‘En Boca de Todos’ por todo lo que tuvo que pasar antes de llegar al noticiero dominical.

“Estuve en un medio llamado ‘Alta Voz’ y estuve allí algunos años. Luego comencé a mandar mi C.V al Comercio y La República, y terminé siendo choteado constantemente”, señaló el conductor.

Tras ser rechazado constantemente, el economista reveló que uno de los diarios finalmente lo llamó, y estuvo trabajando ahí por 6 meses hasta que se enteró del casting de Canal N, donde le fue bien. “Leí bien y asumo que les gustó, porque me llamaron”, expresó.

“Llego un día y me dijeron que estaba considerando la posibilidad de renovar el programa con caras más jóvenes (…) Me preguntaron si me interesaría y a partir de allí pactamos una conversación y ver si estábamos alienados con lo que queríamos hacer para programa”, finalizó.

