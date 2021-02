El ministro de Cultura, Alejandro Neyra, informó este viernes que desde que inició la cuarentena en las regiones que pertenecen al nivel de alerta extrema hasta la actualidad se ha intervenido a 44.232 personas por incumplir las medidas dadas por el Gobierno para mitigar los efectos del COVID-19.

En conferencia de prensa, el ministro Neyra precisó que durante estas últimas 24 horas se ha intervenido a 8.928 personas por infringir las normas de seguridad del estado de emergencia.

“70 mil agentes policiales han sido desplegados para cumplir la inmovilización social obligatoria y las otras medidas de restricción. Como parte los operativos se han intervenidos 44.232 personas desde el inicio de estas medidas, del 31 de enero hasta la mañana de hoy. De este total, 8.928 fueron intervenidas en las últimas 24 horas”, señaló el ministro de Cultura, Alejandro Neyra.

Además, comentó que se ha aplicado más de 21 mil multas a estas personas. También señaló que las regiones donde hubo más intervenidos, aparte de Lima, son Arequipa, Apurímac, entre otras.

“Se ha aplicado 21.942 multas a personas que cometieron infracciones como por ejemplo no contar con el pase laboral, circular en vehículo particular sin autorización, salir de casa durante el aislamiento social obligatorio, no portar mascarilla o no contar con DNI. Además de Lima, las regiones con mayor número de intervenidos son Arequipa, Apurímac Cajamarca, callao, Huánuco, entre otras”, indicó.

El titular de Cultura comentó que algunos de los intervenidos fueron llevados a los Centros de Retención Temporal, estos locales están a cargo de la Policía Nacional del Perú en coordinación con los gobiernos locales y regionales.

“Durante las acciones policiales, desde el 31 de enero hasta la mañana del viernes, fueron trasladados 6.272 personas a los centros de retención temporal por infringir las normas del estado de emergencia”, señaló.

“A nivel nacional se ha habilitado 451 centros de retención temporal que cumplen con todos los protocolos de seguridad. Es importante resaltar el trabajo con los gobiernos regionales y locales para la identificación de los intervenidos a quienes se le hacen pruebas de COVID-19”, finalizó.

De acuerdo con el Gobierno, la cuarentena que rige en Lima y otras ocho regiones será hasta el 14 de febrero para mitigar el avance del COVID-19. En ese sentido, habrá inmovilización social obligatoria y solo una persona por familia podrá salir a realizar las compras necesarias.