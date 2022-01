Un incendio se registra esta mañana en un hostal ubicado a la altura de la cuadra 32 de la avenida Perú, en el San Martín de Porres. El siniestro ocurre al lado de una clínica privada y otros negocios de la zona.

En la página web de los Bomberos se detalló que el siniestro fue reportado a las 10:20 a.m. y que al menos cinco unidades, entre motobombas, ambulancias y vehículos de rescate, atienden la emergencia.

Canal N señaló que hasta el momento no se ha informado de personas atrapadas o heridos, así como no se ha determinado las causas del incendio. No obstante, se debe haber procedido con la evacuación del hostal siniestrado.

Al menos cinco unidades de bomberos atienden incendio en hostal de la Av. Perú

En las imágenes difundidas por el citado medio se puede ver una gran nube negra en el inmueble de seis pisos. Incluso, algunos usuarios - a través de las redes sociales, compartieron videos del incendio reportado en la zona comercial de San Martín de Porres.

Agentes de la Policía cerraron las calles aledañas y restringió el tránsito vehicular para permitir el trabajo de los Bomberos.

