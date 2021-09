Miembros del Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (SUNT-CGBVP) realizan este lunes un plantón en el frontis del local de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú (INBP), ubicado en la Av. Salaverry 2495, en San Isidro. Los trabajadores administrativos exigen el pago de los devengados del laudo arbitral del 2010, entre otros.

“Lo que estamos pidiendo al Intendente es que el firme un documento en el cual se compromete a hacer las gestiones ante el MEF a fin de que sea incluida nuestra sentencia en el decreto supremo 216, en el que se reconoce las sentencias de cosas juzgadas. Nuestro laudo proviene del año 2010″, detalló Lidia Cerna, secretaria general del SUNT-CGBVP a Canal N.

Añadió que hay una serie de requerimientos en la cual la Intendencia no ha cumplido con los bomberos. “Uno de los puntos es el pago del devengado de la asignación familiar desde el año 2004 hasta el 2018. Los vehículos contra incendios no tienen revisión técnica, no cuentan con tarjeta de propiedad. Los conductores salen con vehículos que no tienen estas características”, precisó.

“Nosotros lo que estamos pidiendo a la Intendencia es una nueva escala remunerativa. No tenemos ningún tipo de incremento desde el año 2004. Tenemos trabajadores con sueldos de S/1.300 a S/900. La mayoría tenemos de 30 a 40 años de servicio en la institución”, puntualizó.

Bomberos Voluntarios del Perú se pronuncia

El último sábado, el comandante General del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), Brigadier General CBP Luis Antonuio Ponce La Jara, precisó -a través de un comunicado- que el plantón de este lunes es realizado por trabajadores que laboran en el área administrativa en la INBP.

“El servicio de atención de emergencia a la ciudadanía es atendido por el CGBVP las 24 horas del día, los 365 días del año, de manera voluntaria, garantizando con ello la atención total e inmediata a las personas que se encuentran en algún incendio, accidente, siniestro o peligro que se presente”, se lee.

