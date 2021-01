La Sala de Apelaciones de Chincha y Pisco, en Ica, expidió una resolución con fecha 21 de diciembre de 2020, en la que afirma que la COVID-19 fue “creada” por élites criminales del ‘nuevo orden mundial’ que conforman Bill Gates, Soros y Rockefeller.

En dicha resolución se declara fundado el requerimiento de prolongación de la prisión preventiva en contra de un investigado, pero no se hace ningún tipo de aclaración sobre las disparatadas afirmaciones sobre el supuesto origen del coronavirus.

Según dicho documento que publicó el portal ‘lpderecho.com’, se afirma literalmente que “‘criminales a nivel mundial’ (nuevo orden mundial) que conforman multimillonarios como Bill Gates, George Soros, Rockefeller y compañía”, son los responsables del coronavirus.

Asimismo, se indica que el proceso al que pertenece dicha resolución, ‘quedó paralizado a causa de la pandemia del Covid 19, creado por las élites criminales’. La difusión del documento generó comentarios enfrentados en redes sociales.

El Acuerdo Plenario 01-2017 en su fundamento 18° señala: “…no se puede aceptar una prolongación de la prisión preventiva si el proceso penal quedó paralizado sin causa de justificación alguna que la legitime…” En el caso sub judice, el proceso penal quedó paralizado a causa de la pandemia del Covid 19, creado por las élites criminales, que dominan el mundo; y que paralizó las actividades en casi todos los países del globo terráqueo, y nadie se imaginó de su advenimiento y continuación en el futuro. Este acontecimiento tiene carácter “imprevisible”, y es una causa justificada que paralizó, y seguirá entorpeciendo, no solo las labores judiciales de los Tribunales de Justicia del mundo, sino todas las actividades económicas, sociales, culturales, y hasta ahora lo viene haciendo con las restricciones preexistentes, inclusive en nuestro país. Por tanto, ningún gobierno mundial, personas naturales y jurídicas, ni la defensa del imputado, puede sostener que esta pandemia, tiene la calidad de “previsible”, salvo sus creadores del nuevo orden mundial como Bille Gate[sic], Soros, Rockefeller, etc. que lo manejaron y siguen direccionando con un secretismo a ultranza dentro de sus entornos y corporaciones mundiales, con proyecciones al proyecto 2030. Siendo así, la pandemia covid 19, sin lugar a dudas constituye una “dificultad especial de obstaculización de la investigación o proceso penal”.

