Ante el pedido de diversos sectores para que se permita a las entidades privadas poder importar una vacuna contra el COVID-19, el presidente Francisco Sagasti aseguró que la posición del Gobierno es evitar que “el que tiene plata se vacune y el que no lo tiene no se vacune”.

“Lo que no queremos es que el que tiene plata se vacune y el que no la tiene no se vacune, es lo que no queremos evitar en primer lugar”, expresó el mandatario en Cuarto Poder

Además, Sagasti remarcó que las fases establecidas por el Ejecutivo respecto al proceso de vacunación se hacen en base a la equidad y la no discriminación.

“Desde el punto de la equidad, de no discriminación, lo que tiene que hacerse es un padrón universal, esa es la filosofía en general. Si quieren ayudar los privados y respetar todo el proceso y la prioridad, bienvenidos”, manifestó.

Sagasti indicó que ve “extremadamente difícil”, en el actual contexto de escasez de vacunas contra el COVID-19 en el mundo, que se concreten negociaciones en los próximos cinco meses.

Incluso, remarcó que no existe un organismo en el sector privado, como una especie de Contraloría, que garantice que en un eventual proceso de vacunación a trabajadores de empresas se desarrolle con equidad.