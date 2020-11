El ministro del Interior, Rubén Vargas, anunció este lunes que se pasará a la situación de retiro a 15 generales de la Policía tras la designación del general PNP César Augusto Cervantes Cárdenas como nuevo comandante general de la Policía Nacional.

En entrevista con RPP Televisión, el integrante del gabinete detalló que dichos oficiales afrontarán desde el retiro las investigaciones sobre las muertes ocurridas en las marchas. Entre ellos están los generales Orlando Velazco y Jorge Lam.

“Ahora que el presidente de la República (Francisco Sagasti) ha tomado la decisión constitucional y legal de designar a un nuevo comandante general, todos estos generales van a pasar a la situación de retiro y afrontarán las investigaciones desde esa posición”, señaló Vargas.

No obstante, remarcó que el general Orlando Velazco no tiene ninguna responsabilidad en los hechos ocurridos, ya que recién se reincorporó el último sábado debido a que se encontraba con COVID-19. Recordó que la Policía Nacional estuvo al mando del general PNP Jorge Lam, quien ocupaba el cargo de subcomandante general de la Policía.

Por otra parte, Vargas anunció que agentes del Grupo Terna no participarán más en el control de manifestaciones de ciudadanos, tras los sucesos registrados durante las marchas contra el régimen de Manuel Merino.

“Se tienen que corregir muchas cosas, una de ellas es no utilizar a unidades que tienen una tareas específicas en situaciones que no dentro del ámbito de su responsabilidad, y se tiene que castigar a quien haya ordenado que se utilice agentes Terna para una actividad que no está dentro de sus funciones específicas”, expresó el ministro en RPP Televisión.