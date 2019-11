La vida que merecemos

Aunque no fue llamado a la ‘sele’, André Carrillo no sufre para nada. El pelotero se fue a las playas de Dubái con su familia y estuvo disfrutando a lo grande. Así cualquiera es feliz.

¿No que no, Pamelita?

Al final, Pamela Franco, expareja del ‘Chemo’ Ruíz, sí estaría en una relación con Christian Domínguez. Según la misma cantante, ellos no tienen razón para esconderse, pues los dos son solteros. Eso sí, aún no conquista por completo su corazón.

Lo tiene en la ‘frienzone’

Michelle Soifer, ex de ‘Ri’ Cruzado, aún no quiere formalizar su relación con Giuseppe Benignini y lo tiene como amigo. “No sé qué más tengo que hacer, hasta me he arrodillado, pero no acepta”, confesó el venezolano a Trome.

Hoy lanzan el trailer

Cada vez falta menos para la película de la ‘Foquita’ Farfán y hoy lanzan el primer trailer oficial. El mismo pelotero ha mostrado su emoción en redes y espera que ‘El 10 de la calle’ sea un éxito en las salas de cine. ¡La espera desespera!

Not bad, ‘Puma’, not bad

El siempre controversial ‘Puma’ Carranza nos vuelve a sorprender con una nueva faceta. El expelotero está estudiando inglés, porque dice que quiere llevar a sus nietos a Disney y quiere ‘romperla’ en tierras gringas con el idioma. Así comentó para ‘En Boca de Todos’.

Frases de la televisión peruana. Foto: El Comercio.

Aunque claramente José Luis tuvo algunos problemas, porque recién es su primera clase en la academia y se le vio algo nervioso. Es más, hasta se fue aplaudido por sus compañeros. “The ‘U’ is the ‘U’”, concluyó.

Que alguien la detenga, por favor

Rosángela Espinoza, quien fue vinculada con Christian Cueva, confesó que piensa bajarse le medida del busto. “Estoy pensando en quitármelas (sus implantes”, reveló la popular ‘Chica selfie’.