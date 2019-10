Rosangela causa furor, Cueva feliz con su esposa y ‘Chabelita’ vuela a Cancún | VAR BOCÓN

Bella como una rosa...

Rosángela Espinoza, quien fue vinculada con Christian Cueva, causó furor en Instagram al publicar una fotografía con una rosa en la mano. La chica reality sabe cómo engreír a sus seguidores.

Disfruta de la playita

Flavia Laos hizo una pausa en su rutina para volar a Costa Rica. La rubia, quien fue vinculada a Paolo Guerrero, disfruta de la playita y cuenta los días para recibir el verano limeño.

Mensaje de corazón...

Luego de que Vania Bludau revelara que Christian Cueva la quiso ‘afanar’, la esposa del futbolista, Pamela López, compartió un mensaje en sus redes sociales. “Nunca soltaremos nuestras manos. Somos un solo puño”, escribió la pareja de ‘Aladino’, resaltando la unión de su familia.

‘Chabelita’ vuela a Cancún

Como para olvidar las penas y renovarse de energías positivas, Isabel Acevedo voló a Cancún para pasar un rato libre luego de su separación con Christian Domínguez. Vale.

Aconsejan a Ivana

Marina Mora criticó la participación frustrada de Ivana Yturbe en el Miss Progress Internacional 2019. “Le falta asesoramiento”, dijo la exmodelo.

“Me haré cargo”

Diego Chávarri, quien fue acusado por su expareja de haberla maltratado, asegura que se hará cargo del bebé si se confirma que es suyo. “Si es mío, me hago cargo. Si no, no lo sé”, expresó el exfutbolista en un programa de espectáculos.