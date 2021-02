La candidata al Congreso, Sigrid Bazán, se presentó en el programa de Rosa María Palacios en Radio Santa Rosa y fue desmentida en vivo en diferentes ocasiones.

Sigrid Bazán primero habló sobre la consulta previa en el proyecto minero Tía María. “Tiene un expediente técnico que ha sido observado un millón de veces, una cosa es consulta previa que hoy en día discúlpame, pero se ha manipulado la palabra ya nadie habla de consulta previa, ahora sólo en licencia social porque desde que no es vinculante verdad consulta previa no tiene sentido llamarla así”, dijo.

Sin embargo, Rosa María Palacios interrumpió: “La Consulta previa esta regulada, ojo la consulta previa es solo para pueblos originarios ese es el convenio de la OIT 169, en el Valle de Tambo no hay pueblos originarios”, señaló.

Sigrid Bazán quiso continuar con los ataques a la empresa privada y habló sobre un trabajo que hizo de joven para una Hidroeléctrica.

“Había una Hidroeléctrica se llamaba Chavin2, sabes que hacían con la gente les ponían postes de luz y no les prendían y les decían cuando tú apruebes el proyecto yo te prendo el poste y dejaban el poste construido”, comentó y agregó: “esa es la empresa que yo conocí joven y lamentablemente hay mucho del accionar de la empresa que vemos hoy en día en los grandes conflictos sociales”.

Rosa María Palacios respondió: “Sigrid, si no hay hidroeléctrica no hay electricidad, no pueden prender la luz porque no hay hidroeléctrica”.

Por otro lado, Sigrid Bazán aseguró que las mineras contaminan con plomo a propósito a la población.

“El mismo modelo de tratar la minería hoy, es el que usaba Alberto Fujimori en donde claro te contaminas a toda una población con plomo en la sangre”.

No obstante, Rosa María Palacios levantó la voz para desmentir a Sigrid Bazán. “Eso es mentira, esa es una caricatura, no se contamina a nadie con plomo, esa es una caricatura para asustar a los niños, no es verdad, lo corrigieron hace 25 años”, finalizó.