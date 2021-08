Sigrid Bazán usó las redes sociales para responder a las críticas que recibió por su proyecto de ley. La congresista aseguró que los que la cuestionan “no han entendido” su iniciativa.

“Suspensión perfecta, ¿perfecta para quién? Desde que presente mi PL sobre la suspensión perfecta, he recibido muchas críticas, criticas de personas que parecen no haber entendido su contenido. Aquí mi respuesta”, dijo Sigrid Bazán.

La periodista Rosa María Palacios es una de las personas que más ha criticado el proyecto de ley de Sigrid Bazán y le respondió a la congresista.

“El proyecto es pésimo. Obliga a despedir. Si no hay ventas, no hay trabajo. Todos pierden su trabajo y los dejo sin seguro en plena pandemia. Pero ha preferido centrarse el atacar personas antes de estudiar bien. Hay otros temas pero el tuit me queda corto para tanta burrada”, escribió en su cuenta de Twitter..

— Rosa María Palacios (@rmapalacios) August 26, 2021