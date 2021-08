Rosa María Palacios, afirmó en el programa ‘A Pensar Más’, que las mismas personas que trataron de robarse la elección inventándose un fraude, ahora piden la vacancia.

“Usted sabe perfectamente que ese fraude nunca existió y que fue una estrategia para robarse la elección, es lo menos democrático que hay”, expresó la periodista.

Congresista de Avanza País Alejandro Cavero conversa con Rosa María Palacios sobre las acusaciones de fraude, la muestra del padrón, firmas de gente que no había y la vacancia presidencial. @radio_santarosa @SODOMCO @rmapalacios @AAngelesFlores . pic.twitter.com/iqjQANQjhH — Steven Calderón (@StevenCaldern9) August 10, 2021

“¿Dónde están los suplantados? los seguimos esperando. La tesis central de Lourdes Flores es que las firmas eran falsificadas, y que las personas que habían firmado esas actas, no eran los que estaban en esa mesa”, señaló.

“La identidad de una persona no se define solo por su firma, sino porque la persona dice: ‘esa soy yo’. Es terrible lo que le han hecho al país y esas mismas personas han salido a pedir una vacancia, cuando es evidente que no les resultó robarse la elección con un fraude, ahora se quieren robar el poder ejecutivo con una vacancia. Eso no lo va a aguantar el país”, agregó.

