Christian Cueva le puso fin a sus vacaciones para regresar a Brasil y sumarse a la pretemporada de Santos. Sin embargo, su salida no paso para nada desapercibida. Sobre todo por una publicación que realizó Rodrigo González en su cuenta de Instagram.

En sus stories, el popular ‘Peluchín’ subió una fotografía del futbolista a bordo del avión y lo que le llamó la atención su peinado, pues el futbolista mantiene siempre su cabello hacia arriba con algún fijador. “Nunca se le baja el peinado.. ¿se peina con viagra?”, bromeó en la fotografía.

El presentador de espectáculos bromeó acerca del estilo de Cueva. (Foto: @rodgonzalezl)

“Cueva deja Trujillo y sus interminables celebraciones para volver a Lima”, también se lee en la imagen que habría obtenido a través de un envío de uno de sus fanáticos.

Como se recuerda, el Cueva tuvo algunos problemas antes de su llegada a Lima hace un par de meses. La relación con su extécnico, Jorge Sampaoli, no fue muy buena y decidió regresar a Perú en los últimos meses del 2019.

Ahora el futbolista vuelve a manos de un nuevo entrenador, Jesualdo Ferreira, quien afirmó que aún no lo conoce bien y ya más adelante hablará del trabajo del peruano.

“No puedo responder porque no lo conozco bien. No sé cuáles son los problemas. Y nunca hablaré de algo que no tengo conocimiento ni calidad para explicar”, señaló.