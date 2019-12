A través de su cuenta de Facebook, Rodrigo González respondió a Cathy Sáenz, quien lo acusó de fomentar el odio hacia ella.

“Todo por decir que me parece una ‘chusca’ es decir una persona con un comportamiento ordinario y que no sabe estar, eso no es discriminar, ella lo que hace es victimizarse", escribió en su red social el exconductor de “Válgame”.

"Hace circo y usando un medio de comunicación para ello con tantos casos de real violencia que podría ayudar a resolverlos o darles exposición. No tengo la responsabilidad de su falta de aceptación con el público. ¿Minimiza las mentes de la gente pensando que yo debo decirle a los demás qué opinar sobre ella?”, agregó.

González también aprovechó para referirse a Karen Schwarz, quien se solidarizó con su ahora compañera de “Mujeres al mando”.

“Ahora su compañerita se solidariza, pero cuando hizo lo mismo que yo nadie le dijo nada. IGUALDAD señores. Diré lo que pienso siempre como hacen igual conmigo y tengo que saberlo llevar, sino ¿para qué trabajo de cara al público?”, comentó el exconductor recordando la ocasión en la que Schwarz se burló del vestido de Sáenz.

“Déjate de banalizar un tema tan serio con tus payasadas y desatinos televisivos. No representa a nadie más que a ella misma”, fueron las palabras finales de la publicación del conductor.

A través de su cuenta de Instagram, Rodrigo González también fue bastante enfático al descalificar lo dicho por Cathy Sáenz y hasta compartió los mensajes que le enviaron sus seguidores.

Hay que recordar que Sáenz manifestó que era víctima de violencia contra la mujer y que volvería a tomar acciones legales contra aquella persona que promueva el “odio”.

“Nosotras somos mujeres que estamos siendo violentadas por hombres y no podemos permitir ser criticadas por nuestra forma de hablar, pensar y vestir”, dijo Sáenz.