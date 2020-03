Pedro Suárez- Vértiz logró emocionar a Rodrigo González luego que a través de su cuenta oficial de Facebook dedicara un mensaje en el que compartió con todos sus fanáticos cómo lo conoció, además habló de los encuentros casuales que tuvo con Carlos González, padre del popular ‘Peluchín’.

Rodrigo respondió el gesto del cantante peruano y también le dedicó un emotivo mensaje, en el que dejó en claro el respeto y admiración que siente hacia él.

“Despertarme con esta publicación hace que hoy sea un día inolvidable. Pedro Suarez- Vértiz me parece una leyenda viviente, el máximo referente del rock nacional y un artista con todas sus letras que tiene todo mi respeto y admiración. Desde que lo conocí en persona, sentí que estaba frente a un ser especial, con una sensibilidad como pocos, eso que hace la diferencia entre las personas que son artistas y las que quieren ser famosos. Siendo la estrella que es, conversaba conmigo tirado en el suelo atrás de la escenografía hasta que llegara su momento. Me parecía increíble la energía que desprendía, la humildad que se le salía por todos los poros y esa cabeza tan bien amoblada para cualquier tema que le toques. Un grande”, inició su relato Rodrigo.

Tras ello, Rodrigo narró el encuentro que tuvo −años atrás− en el semáforo con Pedro. “Cuando bajé la ventana para saludarte y sabía lo que estabas pasando, lo sentí como propio, me imaginaba que pasaría por tu mente si la vida te dijera que estabas a punto de perder lo que más querías, lo que es tu vocación y pasión. Era un momento muy difícil para ti y todos los que disfrutamos de tu talento, pero algo también me decía que a una persona como tú esos reveses de la vida los fortalecían y que un artista con todas sus letras trasmite de la forma y canal de comunicación que sea para llegar a su gente, y así lo sigues haciendo siempre. No nos equivocamos”, señaló.

Finalmente, el expresentador de “Válgame Dios” agradeció a Pedro por recordar a su padre con tanto cariño. “Gracias Pedro por esta publicación. Admiro tu resiliencia, ese virtuosismo y capacidad de seguir conectando con tu público y salir siempre adelante. Hay gente que nace claramente con una misión que ningún revés de la vida pudo mellar, que tú me eches de menos en la televisión no solo es un halago, también una responsabilidad para ser siempre un mejor comunicador y entretenedor. Gracias por recordar a mi padre con tanto cariño”, agregó.