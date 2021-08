Duras palabras. Rodrigo González criticó con todo a Gisela Valcárcel luego de la forma en la que la “Señito” trató a Allison Pastor, el último sábado durante la emisión del programa “Reinas del show”.

“Romántica no te vemos, te vemos soberbia, pedante y arrogante que es lo que este sábado demostraste”, dijo “Peluchín”.

“Y ¿sabes qué? Ya a nadie le extraña porque cuando hemos llegado aquí, y en nuestro equipo de producción hay como 4 trabajadores tuyos, nos han dicho ‘así es, esa es la Gisela antes de salir al aire’”, agregó.

“Esto sí me pareció que se le salió de la entraña, no entiendo, a mi sí me sorprendió”, comentó luego Gigi Mitre.

‘Peluchín’ dice que Gisela se refugia en la religión para maquillar sus demonios: “Eres soberbia”