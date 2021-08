El conductor Rodrigo González se burló de Alessandra Fuller luego de que Diego Rodríguez señalara que fue un error dejar a su enamorada por ella.

“Ale Fuller, vas a tener que escuchar lo que te han dicho, te han llamado (error), he called you mistake, you are a mistake, eres un error. ¡Qué feo que te llamen error!”, dijo.

Y tú que sacas libros de mensajes de autoayuda, tú que te sentías en la cima, en lo más alto, hoy te bajaron”, agregó entre risas.

Gigi Mitre no se quedó atrás y también opinó. “Ese es un capítulo para la parte 2 del libro: ¿qué hacer cuando te llaman error?”, sostuvo.