Rodrigo González “Peluchín” compartió un video en su cuenta de Instagram para referirse a las recientes denuncias en su contra por parte de Karen Schwarz, Cathy Sáenz y Susana Umbert.

Al inicio de su clip, el exconductor de Latina se dirigió a sus fans tras las muestras de preocupación. “Quiero decirles que no se preocupen porque ya todos sabemos de donde viene esto y cuáles son las herramientas que ellas tienen. Quizás pensarían que yo no me voy a preparar o que solamente me voy a defender y eso no es así”, sentenció.

Asimismo, el expresentador de “Válgame Dios” señaló que viene recibiendo asesoría legal para hacer frente a las denuncias en su contra.

“Lo que mi defensa me recomienda es que esto no solo se puede dejar en que proceda y ya está. Queda demostrado que aquí no hay un maltrato y tampoco violencia de género, porque para eso tienes que probar que alguien te maltrata por ser mujer o hombre, no por estar en la televisión, criticar y hablar acerca de tu desempeño", dijo.

Rodrigo González se pronuncia tras denuncias de Karen Schwarz y Cathy Sáenz. (Video: Instagram)

En otro momento, González fue claro en indicar que Karen Schwarz, Cathy Sáenz y Susana Umbert tendrán que pagar las consecuencias en caso todo salga a su favor. "Una carrera construida durante 11 ños y donde se llega a familias no se puede pisotear de esa forma porque detrás de mí hay marcas y una imagen, entonces el daño que hacen van a tener que repararlo”, señaló.

"No solo me voy a defender, ellas van a tener que demostrar que lo que me acusan es cierto, porque si no van a tener que asumir las consecuencias”, agregó.

Rodrigo González se pronuncia tras denuncias en su contra. (Video: Instagram oficial)