El discurso en quechua de Guido Bellido generó mucha controversia. Sigrid Bazán salió a defenderlo y ello motivó que Rodrigo González criticara a la congresista.

“Hable en castellano porque no lo entendemos”, señalan en el Congreso ante el discurso del premier Bellido. Sí, ya son 200 años sin entender”, publicó en twitter Sigrid Bazán.

Ello motivó que Rodrigo González “Peluchín” critique a la Congresista de la República a través de la misma red social.

“Habemos más de 82% de peruanos que solo hablamos español. Pero es otro tema en la que te haces la que no ves. Ser tan nauseabundamente posera no te lo permite. Lo peor en la vida es ir haciéndose la inteligente cuando la realidad es que no rebuznas de milagro”, publicó.