Rodrigo González: así confirmó el fin de su relación con Sean Rico

María Pía Copello entrevistó para su canal de YouTube a Rodrigo González, quien terminó confesando que su romance con Sean Rico llegó a su fin tras 5 años de relación.

“Y hablando del amor, ¿La gente quiere saber qué ha pasado con Sean?”, preguntó María Pía al conocido popularmente como Peluchín.

Ante la consulta, el exconductor de “Válgame Dios”, no evadió la pregunta; sin embargo, evitó dar detalles del por qué la relación llegó a su fin.

“Siempre he sido blindado en mi vida con amor y las cosas que me pasan y me siguen pasando son todas decisiones propias (...) yo he decidido esto, lo otro y qué quiero para mi vida”, sostuvo al respecto sin dar mayor información.

“¿Por qué me lo preguntas? porque no ves algo ya, entonces te voy a responder como el Divo de Juárez: “lo que se ve, no se pregunta”, agregó entre risas.

“Los amigos como yo, me hace sentir bien verte bien y creo que eso es lo único importante al final”, dijo la exconductora de “Esto es Guerra”.