Rodrigo González, más conocido como ‘Peluchín’, expresó su indignación contra Romina Gachoy, quien desde su storie de Instagram envió un mensaje a Angie Jibaja, en el que le dijo que debería estar agradecida con que críe a sus hijos.

“¿Comprensiva y agradecida? Por unos meses que tu marido se hace cargo de ellos después que nunca lo hizo y los negó humillándolos públicamente. Son miles de soles y mucha ausencia que les debe, así que calladita estás más guapa", fue el mensaje del exconductor de Latina.

El popular ‘Peluchín’ tildó de “desubicada” a Romina Gachoy y le sugirió no meterse en los temas entre Jean Paul Santa María y Angie Jibaja.

Además, Rodrigo González sostuvo Jean Paul y Romina dañan emocionalmente a Angie, quien no vive su mejor momento tras estar alejada de sus hijos y tras haber sido baleada por su presunta pareja.

“Mejor no te metas, desubicada. Si te importarán esos niños no harías junto a tu marido esas publicaciones con clara intención de dañar más a Angie. Ella está enferma, pero ustedes gozan dañándola más, pateando a quien está en el suelo, se nota el par que son”, enfatizó.

A través de sus Stories de Instagram, la esposa de Jean Paul Santa María envió un mensaje a Jibaja, donde le exigía que la dejara de mencionar y le recalcó que ella se encuentra ocupada cuidando a sus hijos.

“BASTA. Por milésima vez… NO ME MENCIONES. Si mandas videos, audios o fotos a tus hijos ten paciencia, corazón. Ellos cuando ingresen a su Instagram te van a responder. No sos el centro del mundo para tener que vivir pendiente de lo que digas o hagas. Sé más comprensiva y agradecida. Tengo mil cosas que hacer, entre ellas: (cuidar y velar por tus hijos con todo mi amor porque vos no lo haces) Así que ya córtala”, es parte del mensaje que envió la uruguaya.

