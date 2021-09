Rodrigo Gonzalez “Peluchín” arremetió contra Luciana Fuster este viernes durante la emisión del programa “Amor y fuego” y luego de escuchar las declaraciones que dio la chica reality sobre sus “códigos de amistad”.

“Hay que reconocer que tiene especial talento para contar nimiedades como si fuesen interesantes, como su uña, por ejemplo... Habla como si fuera Meryl Streep y en realidad no dice nada”, dijo “Peluchín”.

Y la ‘Faster’ diciendo que hay cosas que pasan, pues, que uno no nace con un manual bajo el brazo [...] Esas son decisiones, que no es lo mismo”, agregó luego.

“Cosas que tú no manejas: oye, esta tarde voy a irme con Gigi, hubo una tormenta, nos cancelaron el vuelo, el fin de semana cambia. Esas son cosas que pasan. Volarle el novio a tu amiga o meterte con el ex de tu amiga no son cosas que pasan, son cosas que decides hacer porque tú puedes optar por pedalear para la izquierda y no mirar eso, pero si tú sigues ahí, sabes a qué vas a llegar, sabes las consecuencias de eso y vas y buscas, encuentras. Entonces no son cosas que pasan”, comentó luego Rodrigo Gonzales.

Gigi Mitre no se quedó atrás y también opinó del tema. “El pez por la boca muere, ellos solitos se han echado, han contado la estrategia, cómo funciona, cómo es la cosa y qué significa. Y justamente ellos dos, ya no hay más que decir”, sostuvo.