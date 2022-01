Rodrigo Cuba viene disfrutando de un buen momento a nivel personal, tras oficializar a su nueva pareja Ale Venturo. El futbolista de Sport Boys aseguró que está “estable” y “tranquilo”.

“En la anterior entrevista estaba con mil problemas, con mil cosas metidas en la cabeza. Hoy en día me encuentro en paz. Me encuentro en el momento más estable después de mucho tiempo. Muy estable y para mí la tranquilidad y paz es todo”, dijo a Teledeportes.

Rodrigo Cuba dio detalles sobre su relación con Ale Venturo. “Es una de las partes con la que me encuentro en paz, tranquilo, respaldado y así uno puede sacar su mejor rendimiento”, contó.

Por otro lado, el futbolista habló sobre lo que se le viene en esta temporada 2022 con el Sport Boys. “La expectativa es alta, tenemos buen equipo, se ha reforzado las bases del año pasado. Estoy feliz, tranquilo, en paz. Me he tomado tiempo para mí mismo, para darme cuenta qué era lo que quería y lo que no quería. Que estaba haciendo bien o no”, expresó.