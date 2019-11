Thaísa está con ‘yaya’

Thaísa Leal, expareja del ‘Depredador’, sufrió un pequeño golpe en el rostro y quedó herida. “Me caí de la cama y ahora tengo este regalo”, publicó la brasileña en sus redes sociales.

‘Brune’ pone condiciones

Brunella Horna fue bien clara con su pareja Richard Acuña, quien fue ‘direc’ de la b. “¿Richard me es fiel? Más le vale, lo tengo chequeadito, obvio, uno tiene que estar ahí”, afirmó la rubia para las cámaras de televisión. ¡Uy!

Con plata cualquiera...

Flavia Laos, quien también fue vinculada a Paolo Guerrero, confesó haberse hecho retoques para verse mejor y lanzó una frase contundente. “Sí me he hecho arreglitos, como toda chica. No hay mujer fea, sino misia”, disparó.

Flavia Laos aclaró supuesto coqueteo con Greg Michel. (Foto: flavialaosu)

‘Orejas’ se destapó

Edison Flores festejó el triunfo de Monarcas sobre Puebla con un divertido baile en los vestuarios. ‘Orejas’ se puso de espaldas y movió el ‘totó’ para la cámara. Aunque para ser sincero, mejor se mueve dentro de la cancha.

Esas son Cucci no Gucci

Como dicen, no todo lo que brilla es oro. Yahaira Plasencia fue noticia por mostrar sus lujosos accesorios, entre los que destacan unas zapatillas Gucci de más de mil dólares. Hasta se comentó que Jefferson Farfán le habría regalado dichas ‘tabas’.

Pero todo sería mentira. En ‘Magaly TV, la firme’, se comunicaron con el dueño de una tienda virtual,donde la ‘Yaha’ le compraría ropa que cuesta mucho menos que las originales. El empresario afirmó que la salsera es su cliente desde hace tres años.

‘Chío’ deseó suerte a los merengues

Rocío Miranda calentó la previa del partido entre Universitario y Ayacucho FC con esta sensual fotografía. “Y dale ‘U’ por siempre escucharán. Volveremos a la punta”, escribió antes del encuentro.